Bakan Yerlikaya: Mobil Göç Noktaları’nın sayısı 155’e çıkacak

"İnegöl'deki hadiseyi duydunuz. Arkadaşlarımız güzel bir iş yaptılar. Ben, valimi, emniyetimi ve jandarmamı, istihbaratımı tebrik ediyorum. Bize destek olan, gönülleriyle, gayretleriyle hem güvenlik birimlerimizin yanında yer alan hem de dualarıyla bize destek olan bütün Bursalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onların bu duruşları, onların bu güvenlik birimlerine destek olmaları bizim gücümüzü daha da artırıyor. Bizim tahammül etmediğimiz tek şey şu. Biz, 'suçlunun küçüğü, büyüğü' demiyoruz. Suç işlemeden önlemek, olması gereken en hayırlı iş. Bu benim birinci görevim. Bakanlık olarak birinci görevim, 'suç işlemesini önle', önleyici hizmetlerimizde güçlenmek. İkincisi de varsa bir suç, ortada bir suç var engellenememiş, o zaman onu aydınlatmak, adalete teslim etmek. Bunu yapacağız"