Bakan Yerlikaya: Mobil Göç Noktaları’nın sayısı 155’e çıkacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
Yerlikaya, AK Parti Bursa İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Bursa'nın güçlü bir ticaret ve turizm kenti olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını dile getiren Yerlikaya, bir yerde huzur varsa diğer şeylerin ondan sonra geleceğini aktardı.
Yerlikaya, İçişleri ailesi olarak 7-24 milletin huzuru için çalıştıklarını vurgulayarak, Bursa'da Güvenlik Toplantısı gerçekleştireceklerini anlattı.
Göreve geldikten sonraki süreçte Bursa ile ilgili tespitler ve hedefler noktasında istişare yapacaklarını ifade eden Yerlikaya, şunları paylaştı:
Mobil Göç Noktası'nın işleyişine değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Suç işlemeden önlemek, olması gereken en hayırlı iş"
Organize suç çeteleriyle mücadeleye de değinen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da Bakan Yerlikaya'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.