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Bakan Yerlikaya paylaştı: İskoçlar Çetesi çökertildi! Elebaşı dahil 38 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-17 operasyonu ile İskoçlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Bakan Yerlikaya, "Başta örgütün elebaşı olmak üzere 38 şüpheli şahıs yakalandı. 8‘i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
08:14 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 08:32 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep'te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan, "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-17 Operasyonu" düzenlendi.


Operasyonda başta örgütün elebaşı olmak üzere yakalanan 38 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.


Ekiplerce örgüte ait 165 kilogram skunk, 95 kilogram eroin, 23 kilogram kokain, 15 kilogram metamfetamin, 10 bin 500 sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda tabanca, yüklü miktarda altın, Türk lirası ve döviz ele geçirildi.


İlk belirlemelere göre, organize suç örgütünün yaklaşık değeri 200-250 milyon lira olan tüm mal varlığına el konuldu.



Yerlikaya, operasyonla ilgili,
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz, nefeslerini keseceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun, organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz"
ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.



#İçişleri Bakanlığı
#İstanbul
#suç örgütü
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