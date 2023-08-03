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Bakan Yerlikaya paylaştı: Son 2 ayda toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik son 2 ayda düzenlenen 29 bin operasyonda toplam 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 540 kişinin tutuklandığını bildirdi.

10:37 . 3/08/2023 Perşembe
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik son 2 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili verileri paylaştı.


Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

“Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29 bin 32 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 (ölü, yaralı, teslim olan) terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza bağlı birimlerimiz tarafından son 60 günde BTÖ’ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik 27 bin 783 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 199 kişi tutuklandı, 130 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 148 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ’ye yönelik Bin 20 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 254 kişi tutuklandı. 270 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ terör örgütüne yönelik 178 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 77 kişi tutuklandı. 45’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 22 terörist etkisiz hale getirildi. Aşırı sol örgütlere yönelik 51 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 79 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 10’u tutuklandı. 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bilinsin ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.”



#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
#terör
#PKK
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