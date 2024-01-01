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Bakan Yerlikaya paylaştı: Üç ilde 'Kalkan-6' Operasyonu! 121 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Düzensiz Göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen 'Kalkan-6' Operasyon ve Denetimlerinde 121 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaştı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
08:58 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:03 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen "Kalkan-6" operasyonunda 121 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan kaçakçılığı yaparak, Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini belirtti.



Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahada görev yapan polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 59 Mobil Göç Noktası aracında denetimler yapıldığını ifade eden Yerlikaya, 5 bin 179 kişinin göç noktalarında kontrol edildiğini ve 121 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.


Yeni yılın ilk günü denetimler yapıldı

İstanbul'da 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 Mobil Göç Noktası aracında 156 uzman personelin görev aldığını aktaran Yerlikaya,
"Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde toplumsal alan, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı" b
ilgisini verdi.

Düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizen Bakan Yerlikaya,
"Operasyonları ve denetimleri koordine eden valilerimizi, denetimleri yapan jandarmamızı, polisimizi, sahil güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin"
ifadelerini kullandı.




#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
#kaçak göçmen
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