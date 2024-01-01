Bakan Yerlikaya paylaştı: Üç ilde 'Kalkan-6' Operasyonu! 121 düzensiz göçmen yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan kaçakçılığı yaparak, Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini belirtti.

#İstanbul , #Ankara ve #İzmir ’de Düzensiz Göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen “KALKAN-6” Operasyon ve Denetimlerinde 1️⃣2️⃣1️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️ İnsan Kaçakçılığı Yaparak, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan… pic.twitter.com/Hk25L3huOS

Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahada görev yapan polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 59 Mobil Göç Noktası aracında denetimler yapıldığını ifade eden Yerlikaya, 5 bin 179 kişinin göç noktalarında kontrol edildiğini ve 121 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.