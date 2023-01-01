Bakan Yerlikaya 'şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' diyerek duyurdu: 11 eylemin talimatını vermişler

"Bu canileri etkisiz hale getiren kahramanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar o hainleri doğduklarına pişman edeceğiz. Her an enselerindeyiz. Ve hepsinin nefeslerini keseceğiz. Şehit ailelerimize verdiğimiz sözümüz var"