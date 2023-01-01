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Bakan Yerlikaya 'şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' diyerek duyurdu: 11 eylemin talimatını vermişler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen dört teröristten kırmızı ve turuncu kategorideki ikisinin, 79 askerimizin şehit edildiği ve 339 vatandaşımızın yaralandığı saldırıların talimatlarını verdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Seren Som
13:46 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Operasyonda biri kırmızı, biri turuncu, biri de gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildi.

Operasyonda biri kırmızı, biri turuncu, biri de gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kırmızı ve turuncu kategorideki iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İki teröristin 79 şehidimiz ve 339 vatandaşımızın yaralandığı eylemlerin talimatlarını verdikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada,
"Bu canileri etkisiz hale getiren kahramanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar o hainleri doğduklarına pişman edeceğiz. Her an enselerindeyiz. Ve hepsinin nefeslerini keseceğiz. Şehit ailelerimize verdiğimiz sözümüz var"
ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Kahraman emniyet ve jandarmamızın etkisiz hale getirdiği kırmızı ve turuncu kategorideki iki hain teröristin; 79 canımızın şehit edildiği, 339 masum insanımızın yaralandığı eylemlerin talimatlarını verdikleri tespit edildi.

BTÖ’nün sözde Orta Saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Bakanlığımızca Terörden Arananlar KIRMIZI kategoride aranma kaydı bulunan ve etkisiz hale getirilen Axin Muş kod adlı Hülya Demirer'in:

  1. 12 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Sancaktepe'de 5’i asker 3’ü sivil olmak üzere 8 kişinin yaralandığı, askeri personel servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı eyleminin talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu,
  2. 7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Fatih-Vezneciler semtinde 5’i polis memuru, 7’si sivil olmak üzere 12 canımızın şehit edildiği, 36'sının yaralandığı çevik kuvvet polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı eyleminin talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu,
  3. 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta 36’sı polis 8’i sivil olmak üzere toplamda 44 canımızın şehit edildiği, 150'sinin yaralandığı çevik kuvvet polislerine yönelik yapılan bombalı saldırı olayının talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu,
  4. 16 Aralık 2022 tarihinde Diyarbakır-Mardin yolunda 8’i polis, 1’i vatandaşımız olmak üzere 9 kişinin yaralandığı Çevik Kuvvet zırhlı aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı eyleminin talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu,
  5. 13 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Dicle'de operasyon esnasında meydana gelen EYP’li saldırıda 3 güvenlik görevlimizin şehit, 4 güvenlik görevlimizin yaralanması,
  6. 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani'de yol kesme eyleminde 2 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi,
  7. 12 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır Kulp kırsalında meydana gelen EYP’li saldırıda 7 vatandaşımızın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması,
  8. 8 Nisan 2020 tarihinde Diyarbakır Kulp kırsalında meydana gelen EYP’li saldırıda 5 vatandaşımızın şehit edilmesi,
  9. 9 Ocak 2021'de Diyarbakır Lice kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlimizin yaralanması,
  10. 22 Haziran 2022 tarihinde Lice kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlimizin yaralanması olaylarına katıldığı tespit edildi.

Bakanlığımızca Terörden Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan , örgütün yurt içi yapılanmasında sözde Amed Eyaleti Kendal alanında savaşçı olarak faaliyet gösteren ve etkisiz hale getirilen Rohat Kulp Amed kod adlı Cihat Ay'ın

  • 11 Nisan 2017'de Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak meydana gelen EYP’li saldırıda 1'i güvenlik görevlisi ile 2'si sivil memur olmak üzere 3 canımızın şehit edilmesi, 118 vatandaşımızın yaralanması olayının faillerindendi.





#Ali Yerlikaya
#Diyarbakır
#PKK
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