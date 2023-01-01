Bakan Yerlikaya: Sekiz yıldır aranan suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Antalya'da yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince 15 Haziran 2015'te Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan 8 yıldır aranan Dadaş'ın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu belirlendi.