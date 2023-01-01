Bakan Yerlikaya: Sekiz yıldır aranan suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Antalya'da yakalandı

İsmet Aktürk'ün ölümünden sorumlu olarak aranan Şerafettin Dadaş yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince 15 Haziran 2015'te Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan 8 yıldır aranan Dadaş'ın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu belirlendi.
8 yıl sonra yakalandı
Antalya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonunda sekiz yıldır firari Dadaş, Alanya ilçesinde yakalandı.
Zanlının yakalandığı adreste silah ve mühimmat ele geçirildi.
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İsmet Aktürk cinayetinde azmettiriciydi
15 Haziran 2015 yılında Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'e pusu kuruldu. Aktürk, iş yerine giderken aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada yanından geçen başka bir araçtan kurşuna dizildi.
Ağır yaralanan Aktürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.