Bakan Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında 65 kişi yakalandı

Sözde örgüt liderlerinin etkisiz hale getirilmesi, deneyimli eleman eksikliğine neden olmakta ve terör örgütünün hafızasının adım adım silinmesine yol açmaktadır. Bununla birlikte, operasyonel yeteneği olmayan militanların üst kadrolara terfi ettiği ve sonuç olarak terör örgütünün gerçekleştirdiği eylemlerin niteliğinin azaldığı ve karar alma yeteneklerinin körelmeye başladığı gözlenmektedir.