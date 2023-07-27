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Bakan Yerlikaya 'Su uyur ama FETÖ’vari terör örgütleri uyumaz' diyerek duyurdu: 212 şahıs tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 ayda FETÖ'ye yönelik 905 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda gözaltına alınan bin 329 kişiden 212'sinin tutuklandığını açıkladı.

11:47 . 27/07/2023 Perşembe
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Son 2 ayda FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bin 329 şahıs gözaltına alındı ve 212'si tutuklandı.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi 'Su uyur ama FETÖ'vari terör örgütleri uyumaz.' Bu anlayışla FETÖ'ye yönelik son 2 ayda: 905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 1329 şahıs gözaltına alındı. 212'si tutuklandı, 261'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"
ifadelerini kullandı.






#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
#FETÖ
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