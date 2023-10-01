Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın’dan hain saldırıda yaralanan polislere ziyaret

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Erkan Karataş, Alim Reis Demirel ve mesai arkadaşlarının kahramanlıklarıyla saldırının akamete uğratıldığını ifade ederek, “Erkan kardeşimiz hafif yaralı. Konuştuk, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hem cumhurbaşkanımızın hem aziz milletimizin hem de bütün mesai arkadaşlarının selamlarını, geçmiş olsun dileklerini ilettik. Aynı zamanda da biraz geç gelmemizin sebebi Alim kardeşimiz az önce yoğun bakıma yeni geldi, şuuru açık. Kendisiyle doktorlarımızın nezaretinde orada hasbihal edildi. Güçlü ve kuvvetli bir kardeşimiz. Onun orta yaralı olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Ailesine bu müjdeyi verdik. Birazdan kıymetli eşi, annesi ve babası doktorlarımızın nezaretinde Alim Reis kardeşimize geçmiş olsun dileklerini iletecekler” dedi.