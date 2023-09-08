Bakan Yerlikaya'dan Asel bebek için başsağlığı mesajı

#Aksaray ’da meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğimizin cansız bedenine aramaların 5. gününde ulaşıldı. O bir melekti. Meleğimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Asel bebeğimizi bulmak için #AFAD , #Jandarma , #Emniyet ve STK’lardan arama… pic.twitter.com/3uLvhrTA9G

"Aksaray'da meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğimizin cansız bedenine aramaların 5'inci gününde ulaşıldı. O bir melekti. Meleğimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Asel bebeğimizi bulmak için AFAD, Jandarma, Emniyet ve STK’lardan arama kurtarma çalışmalarına katılan 413 personelimize ve gönüllümüze teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.