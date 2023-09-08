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Bakan Yerlikaya'dan Asel bebek için başsağlığı mesajı

Aksaray'da geçen pazar günü etkili olan sağanağın ardından sel sularına kapılan ve 5 gündür arama çalışmaları devam eden Asel bebekten acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaray'da meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğimizin cansız bedenine aramaların 5'inci gününde ulaşıldı. O bir melekti. Meleğimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Asel bebeğimizi bulmak için AFAD, Jandarma, Emniyet ve STK’lardan arama kurtarma çalışmalarına katılan 413 personelimize ve gönüllümüze teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

13:35 . 8/09/2023 الجمعة
DHA
Ali Yerlikaya'dan Asel paylaşımı

Ali Yerlikaya'dan Asel paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Asel bebek için bir mesaj yayımladı.


Bakan Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Aksaray'da meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğimizin cansız bedenine aramaların 5'inci gününde ulaşıldı. O bir melekti. Meleğimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Asel bebeğimizi bulmak için AFAD, Jandarma, Emniyet ve STK’lardan arama kurtarma çalışmalarına katılan 413 personelimize ve gönüllümüze teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.




#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#Asel bebek
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