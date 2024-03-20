Bakan Yerlikaya'dan olaylı derbi açıklaması: Hep beraber sürecin nereye geleceğini göreceğiz

Ben aynı zamanda bir futbol aşığıyım. İzlemeyi severim, oynamayı severim, desteklemeyi severim. Ama bunun artık sahalarda görmeyi istemediğimiz, ben o maçı kastederek söylemiyorum genel söylüyorum. Biz istiyoruz ki tüm spor türlerinde sadece dilde kalmasın, yazıda kalmasın. Şu centilmenliği skor üç tür de olsa; galibiyet, mağlubiyet, beraberlik. Oyunun güzel olması, tarafların birbirlerini kıymetli olarak görmeleri, pozitif bütün enstantaneleriyle beraber alkışlamalarını görmek istiyoruz.