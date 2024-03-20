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Bakan Yerlikaya'dan olaylı derbi açıklaması: Hep beraber sürecin nereye geleceğini göreceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Bakan Yerlikaya, "Şu centilmenliği; galibiyette, mağlubiyette, beraberlikte görmek istiyoruz. Biz bir spor müsabakasından sonra niye ülke olarak sadece orada görmeyi istemediğimiz bir olayı konuşalım ki? Biz güzeli konuşmak istiyoruz. Sporun birleştirici ruhu, yapıcı ruhu, birbirimize kaynaştıran yönünü görmek istiyoruz" dedi.

14:17 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:18 - 20/03/2024 Çarşamba
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 2024 Motobıke İstanbul Fuar açılışına katıldı. Bakan Yerlikaya'ya İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'da eşlik etti. Ali Yerlikaya, fuar açılışını yaptıktan sonra stantları gezdi. Bakan Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde oynanan Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.


"Sporun birleştirici ve yapıcı ruhunu görmek istiyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "
İlk andan itibaren bir paylaşım yaptım. Ertesi gün de onunla ilgili idari ve adli süreçle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptım. Bununla da ilgili zaten ilgili bakanlıklar açıklamalarını yaptılar. Hep beraber sürecin nereye geleceğini göreceğiz.
Ama ben size şunu söyleyeyim;
Ben aynı zamanda bir futbol aşığıyım. İzlemeyi severim, oynamayı severim, desteklemeyi severim. Ama bunun artık sahalarda görmeyi istemediğimiz, ben o maçı kastederek söylemiyorum genel söylüyorum. Biz istiyoruz ki tüm spor türlerinde sadece dilde kalmasın, yazıda kalmasın. Şu centilmenliği skor üç tür de olsa; galibiyet, mağlubiyet, beraberlik. Oyunun güzel olması, tarafların birbirlerini kıymetli olarak görmeleri, pozitif bütün enstantaneleriyle beraber alkışlamalarını görmek istiyoruz.
Biz bir spor müsabakasından sonra ülke olarak sadece orada görmeyi istemediğimiz; medya, milletimiz, sporseverler, kulüpler olarak niye sadece bu konuyu konuşalım ki? Biz güzeli konuşmak istiyoruz.
Sporun birleştirici ruhu, yapıcı ruhu, birbirimize kaynaştıran yönünü görmek istiyoruz. Bunun da pek çok güzel örnekleri gösteriliyor. Onlara da minnettarım. Ama ben bunun sayısının çok çok artmasını istiyorum. Bunu başarabileceğimizi de biliyorum ve lütfen diyorum"
dedi.


#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#olaylı derbi
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