Bakan Yerlikaya'dan Şırnak'ta şehit olan polis memuru İlker Duran için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada bir polis memuru şehit olmuş iki polis memuru da yaralanmıştı. Bakan Yerlikaya yaptığı son açıklamada bir acı haberi daha duyurdu. Kazada yaralanan İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran da şehit oldu.