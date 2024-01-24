"Ülkemizde özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartmada kullanmakta olan yağlara ilişkin denetimlere bu dönemde ağırlık vermekteyiz. Bakanlığımızca rutin olarak yıl boyunca yapılan risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak amacıyla 10 gün boyunca toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetimler bugün itibarıyla başlatmıştır. 81 ilde yürütülecek çalışmalar kapsamında toplu tüketim yerlerine 7 bin 500 kontrol görevlisince denetimler gerçekleştirilecektir. Bu arkadaşlarımız denetimlerde polar madde, asit sayısı ve kızartma yağ sıcaklığı gibi hususlara bakacaklar"