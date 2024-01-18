Bakan Yumaklı duyurdu: Kırmızı listedeki 'leopar sazanı' Dicle'de bulundu

"Bilim insanlarına yol gösterici olacak"
Yumaklı, leopar sazanı başta olmak üzere söz konusu kırmızı listede yer alan türlerin avcılığının engellenmesi, popülasyonunun artırılması, türün tespit edildiği bölgede kontrol ve denetim faaliyetlerinin etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesi, halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması adına gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Yumaklı, "Bu süreçte üniversiteler başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.