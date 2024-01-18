Bakan Yumaklı duyurdu: Kırmızı listedeki 'leopar sazanı' Dicle'de bulundu

"Yöre halkı tarafından ‘komando balığı' olarak bilinen, yüzgeçlerinin, başının ve vücudunun tamamında büyük yuvarlak benekleri bulunan türe Dicle Nehri'nde rastlanması balığın yaşadığı alan, biyoçeşitliliği, türün morfolojik özellikleri ve üreme davranışları açısından bizlere ve bilim insanlarına yol gösterici olacaktır. Bu kıymetli balık türümüzün tespiti için yürütülen çalışmada görev alan Bakanlığımıza bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimizi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden bilim insanlarımız Doç. Dr. Cüneyt Kaya, Araştırma Görevlisi Münevver Oral'ı ve nadir türümüzün bulunmasında emeği geçen balıkçı kardeşimiz Mehmet Ülkü'yü tebrik ediyor, ülkemiz biyoçeşitliliğinin dünyaya tanıtılmasındaki katkılarından ötürü teşekkürlerimi iletiyorum"