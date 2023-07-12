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Bakan Yumaklı'dan İzmir'deki yangında hayatını kaybeden arazöz sürücüsü için taziye mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" dedi.

09:28 . 12/07/2023 Çarşamba
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum"
ifadelerine yer verdi.


İzmir Orman Müdürlüğü acı haberi duyurdu

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


İzmir Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangına müdahale sırasında yaralanan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Gürpınar'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.


Açıklamada,
"Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde 10 Temmuz'da saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.


Müdahale sırasında 4 kişi yaralanmıştı. Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar bir süre iniş ve kalkış yapamamıştı.



#İzmir
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#yangın
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