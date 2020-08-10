Bakan Selçuk: Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kendi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Selçuk yaptığı açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını açıkladık. Liseye başlayacak öğrencilerimize şimdiden okullarınıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

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Selçuk, yerleştirme sonuçlarına ilişkin istatistiklere ilişkin de, "Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin yüzde 99’u ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler" ifadelerini kullandı.

Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri %100 doldu. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin %99’u ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler. #liseyehoşgeldiniz — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 10, 2020

LGS yerleştirme sonuçları için tıklayınız

Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu İmam Hatip Liselerinin yüzde 99,8’si doldu ve yerleşen öğrencilerimizin yüzde 87’si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleştiler.

Anadolu İmam Hatip Liselerinin %99,8’si doldu ve yerleşen öğrencilerimizin %87’si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleştiler. #liseyehoşgeldiniz — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 10, 2020

Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin yüzde 92’si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısı birinci tercihine yerleşti. Yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrenciler için süreç devam ediyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 82’si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Mesleki- Teknik Anadolu lisesine yerleşti. Bu liselere yerleşen öğrencilerin sayısı 2019 yılına göre yüzde 40 arttı. Meslek liselerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler."