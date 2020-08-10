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Gündem Bakan Selçuk Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu
EĞİTİM

Bakan Ziya Selçuk'tan LGS yerleştirme sonucu açıklaması

Bakan Selçuk: Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu. LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Selçuk, sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liselerinin yüzde dolduğunu açıkladı. Selçuk, Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 99'u ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kendi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Selçuk yaptığı açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını açıkladık. Liseye başlayacak öğrencilerimize şimdiden okullarınıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

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  • Selçuk, yerleştirme sonuçlarına ilişkin istatistiklere ilişkin de, "Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin yüzde 99’u ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler" ifadelerini kullandı.

LGS yerleştirme sonuçları için tıklayınız

Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Anadolu İmam Hatip Liselerinin yüzde 99,8’si doldu ve yerleşen öğrencilerimizin yüzde 87’si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleştiler.

  • Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin yüzde 92’si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısı birinci tercihine yerleşti. Yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrenciler için süreç devam ediyor.
  • Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 82’si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Mesleki- Teknik Anadolu lisesine yerleşti. Bu liselere yerleşen öğrencilerin sayısı 2019 yılına göre yüzde 40 arttı. Meslek liselerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler."

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