Bakanı Kacır Hatay'da: 120 bin liradan 500 bin liraya kadar KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Bakan Kacır, kentteki programı kapsamında Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Sonrasında Afet Koordinasyon Merkezi'nde Vali Mustafa Masatlı ve diğer yetkililerle görüşen Kacır, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kacır, buradaki açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Hatay'ın büyük yıkım yaşadığını, devletin ilk andan itibaren seferberlik içerisinde olduğunu söyledi.
Afetten etkilenen kentleri ayağa kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren Kacır, şöyle devam etti:
Kacır, depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara, ekstra faiz ve kar payı desteği uygulaması da içeren 6. Bölge Teşvikleri'nin sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:
"4 sanayi sitemizi tamamlayarak 379 adet yeni iş yerini şehrimize kazandıracağız"
Bakan Kacır, deprem bölgesinin, son 10 yılda üretimde büyük atılım gerçekleştiren şehirleri barındırdığını, bölgedeki sanayinin çarklarının eskisinden de hızlı dönmesinin en büyük arzuları olduğunu vurguladı.
Kentin sanayisine yönelik çalışmalara değinen Kacır, "Şehrimizin üretim potansiyelini önümüzdeki dönemde daha da güçlü hale getirmek için toplamda 192 hektarlık alana sahip 3 bölge Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sanayi alanı ilan edildi. Belen Sanayi Alanı, İskenderun Sanayi Alanı ve Kırıkhan Roketsan Sanayi Alanı önümüzdeki yıllarda sanayicilerimize ev sahipliği yaparak üretimimize güç katacak. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücü olan savunma sanayinin önde gelen şirketleri arasında yer alan Roketsan, burada kuracağı üretim tesisleri ile şehrimizde önemli bir istihdam potansiyeli oluşturacak" değerlendirmesinde bulundu.
Kacır, bir yandan yeni sanayi alanları inşa ederken diğer yandan da yıkılan alanların yerinde dönüşümünü hızlandıracaklarını ifade ederek, şunları anlattı:
"Hatay'da 14 projeye yaklaşık 242 milyon lira destek sağladık"
Bakan Kacır, deprem bölgesindeki tüm işletmeler ve hayatını kaybeden işletmecilerin, KOSGEB'e olan 2023 borçlarının silindiğini anımsattı.
Afette zarar gören iş yerleri için ilk 12 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli Acil Destek Programı'nı uygulamaya koyduklarını belirten Kacır, şu bilgileri verdi:
Kacır, destek süresi 36 ay olacak programda KOBİ'lerin ilk 2 yıl herhangi bir geri ödeme yapmayacağını, 3 yıl içerisindeki ödemelerin faizsiz tahsis edileceğini belirterek, en kısa sürede bu destek paketini kullanıma açmayı arzuladıklarını söyledi.
Deprem sonrasında 1 milyar liralık ilave kaynağı afet bölgesindeki bölgesel kalkınma projelerine yönlendirdiklerini dile getiren Kacır, "Hatay'da 14 projeye yaklaşık 242 milyon lira destek sağladık. Gastronomi kültürünü koruma ve devam ettirme üzere inşa ettiğimiz Gastronomi Çarşısı, afetten telef olmuş hayvan varlığı fazla olan 4 mahallemizde kurduğumuz süt soğuk zincir altyapısı, ayakkabı sektörü için kurduğumuz ortak kullanım atölye yalnızca bunlardan bazıları. Bu desteklerle afetten zarar gören 230 çiftçimizin ve 252 sanayici ve esnafımızın doğrudan yararlanacağı projeler yürütüyoruz. Hatay'ımıza 1000'in üzerinde istihdamı bu projelerle yeniden kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, hayata geçirecekleri yeni projelerle kadın ve gençlerin istihdamını desteklemeyi sürdüreceklerini, Türkiye'de faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerle yakın işbirliği içerisinde olacaklarını bildirdi.