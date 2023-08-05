Bakanı Kacır Hatay'da: 120 bin liradan 500 bin liraya kadar KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız

"Hatay'da 781 işletmemiz bu programdan yararlandı. 291 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk ve işletmelerimize yaklaşık 70 milyon liralık KOSGEB desteği sağladık. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ise Hatay'da 24 işletmemize yaklaşık 32 milyon liralık proje desteği sunduk. Sosyal ve ekonomik uyumu teşvik etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde Hatay'dan 129 işletmeye toplam 129 milyon lira destek sağlayacağız. Yakın dönemde imzasını attığımız Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir Dünya Bankası kaynağını ülkemize kazandırdık. Bu finansmanla hasar derecesine ve firma ölçeğine bağlı olarak 120 binden 500 bin liraya kadar uzanan bir aralıkta KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız"