Bakanlar AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na bakanlar Togg'larla geldi

Toplantıya kabine üyeleri de eksiksiz katıldı. Spor salonunun önündeki otoparkta ise dikkat çekici bir manzara vardı. Kısa süre önce ilk teslimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan Türkiye'nin yarım asırlık hayali yerli otomobil Togg, daha sonra tüm kabineye de dağıtılmıştı. Bu bağlamda kabine üyeleri toplantıya kendilerine tahsis edilen Togg araçlarla geldi. Salona gelen partililer araçları incelemeyi ve fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.