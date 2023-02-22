Bakanlık deprem bölgelerinin ihya sürecini 10 maddeyle sıraladı

Deprem
11 şehri yerle bir eden sarsıntı, 42 bini aşkın vatandaşın canına mal oldu.
Birçok kişi evsiz kalırken, Türkiye'nin dört bir yerinden yardım tırları yola çıktı.
Depremde evlerini, arabalarını ve en önemlisi ailelerini kaybeden afetzedeler için yepyeni bir hayatın adımları atılıyor.
10 maddede inşa ve ihya süreci
Barınma ihtiyaçlarını çadır veya konteyner kentlerde sürdüren vatandaşlar, en kısa sürede yeni evlerine kavuşacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 10 maddede deprem bölgesi için inşa ve ihya sürecini anlattı.
O maddelerde, şu unsurlar yer aldı;