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Bakanlık deprem bölgelerinin ihya sürecini 10 maddeyle sıraladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 il için inşa sürecini hızla başlattı. Sürecin nasıl işleyeceği 10 madde ile açıklandı.

16:26 . 22/02/2023 Çarşamba
Diğer
Deprem

Deprem

11 şehri yerle bir eden sarsıntı, 42 bini aşkın vatandaşın canına mal oldu.

Birçok kişi evsiz kalırken, Türkiye'nin dört bir yerinden yardım tırları yola çıktı.

Depremde evlerini, arabalarını ve en önemlisi ailelerini kaybeden afetzedeler için yepyeni bir hayatın adımları atılıyor.

10 maddede inşa ve ihya süreci

Barınma ihtiyaçlarını çadır veya konteyner kentlerde sürdüren vatandaşlar, en kısa sürede yeni evlerine kavuşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 10 maddede deprem bölgesi için inşa ve ihya sürecini anlattı.

O maddelerde, şu unsurlar yer aldı;

-Yerleşime açılacak alanlarda tüm afet risklerinin tespiti yapılacak.
-Zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan etüt çalışmalarına devam edilecek.
-Eski yerleşim alanlarının zemin incelemelerine göre imar kısıtlaması bina yoğunluğunda azaltım gibi seçenekler değerlendirilecek.
-Sıvılaşmanın olmayacağı yerler belirlenecek.
-Fay hatlarına mesafe hesaplanacak.
-Ovadan dağlara doğru yerleşim modeli üzerinde durulacak.
-Radyo temel tünel kalıp sistemi tüm yapılarda uygulanacak.
-Şehrin kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi dokusuna, sosyolojisine, demografik yapısına uygun şekilde tasarlanacak.
-TOKİ tarafından inşa edilecek konutlar 3-4 katı geçmeyecek.
-Üniversiteler, bilim insanları, mühendis, mimar ve şehir planlamacıları sürecin her aşamasında yer alacak.


#Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Deprem
#Konut
2 saat önce
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