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Bakanlık duyurdu: Açık alanda toplu kurban kesimine 293 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, kurban kesim yerlerinde gerekli kurallara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde ise 7 bin 283 TL idari para cezası uygulanacak.

14:37 . 22/06/2023 Perşembe
DHA
Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için ilgili yönetmelik kapsamında tedbirler alındı.

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 3 bin 36 TL idari para cezası uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde ise 7 bin 283 TL idari para cezası verilecek. Kurban kesimi sonucu çevre kirliliğine neden olmaması için alınan tedbirler kapsamında atıklar sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.


1,6 tonluk kurbanlık boğa alıcısını bekliyor
1,6 tonluk kurbanlık boğa alıcısını bekliyor

Sivas'ta, Kurban Bayramı öncesinde ağırlığı 1 ton 600 kilogramı aşan boğa, 250 bin liradan satışa çıkarıldı. İl merkezindeki bir firmanın çiftliğinde yetiştirilen 4 yaşındaki Simental cinsi boğa,1 ton 600 kilogramı geçti. Firmanın yetkilisi Onur Yıldız, bu tür büyüklüğe ulaşan bir tosunu ilk defa yetiştirdiklerini söyledi. Tosunun dikkat çekici olduğunu belirten Yıldız, "Tosunumuz 4 yaşında ve 3 yıldır bizde. Günlük 9-10 kilogram kuru yem, samanla beraber 13-14 kilogram yem yiyor. Bir çocuğa bakarcasına besleyerek bugünlere getirdik." dedi. Boğanın kantara sığmadığından tartısını tam olarak yapamadıklarını tahmini 1 ton 600 ile 1 ton 700 kilogram aralığında olduğunu dile getiren Yıldız, "Normal piyasadaki tosunların neredeyse iki katı. Böyle bir tosun binde bir gelir. Sivas'ta değil, Türkiye'de rakibinin olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu. Yıldız, Kurban Bayramı öncesi hayvanı 250 bin liradan satışa sunduklarını sözlerine ekledi.


#Kurbanlık
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Çevre Kanunu
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