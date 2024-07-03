Bakanlık harekete geçmişti: Nüfus artışı için Bakanlığa 'yeni daire' başkanlığı

Tek çatı altında çözüm
Kapsamlı rapor yolda
AK Parti Çalıştay düzenleyecek
İlgili kurum ve kuruluşlarla da görüşmelere devam ettiklerini, AK Parti'nin ilgili organlarının da doğum oranlarındaki düşüşü değerlendirmek ve buna karşı öneriler geliştirmek amacıyla çalıştaylar düzenlediğine dikkati çeken Göktaş, şunları söyledi:
Çok sayıda şikayet aldık
Başka bir gazetecinin yeniden ele alınacağı ifade edilen engellilere yönelik ÖTV'siz araç düzenlemesine yönelik sorusu üzerine Göktaş, engellilerin bu konuda kazanılmış haklarının suiistimal edilmesinin tüm kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu vurguladı. Bununla ilgili engellilerden çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarını belirten Göktaş, bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun çok açık olduğunu aktardı.
Suistimale seyirci kalamayız
"Engellilere yönelik desteklerin, avantajların suiistimaline seyirci kalamayız" diyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz. Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."