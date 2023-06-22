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Bakanlık harekete geçti: İstanbul'da bayram öncesi otogarda trafik denetimi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüslerinde denetim yapıldı. 

12:35 . 22/06/2023 Perşembe
DHA
Otogarda bayram öncesi otobüslere denetim.

Otogarda bayram öncesi otobüslere denetim.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda okulların yaz tatili dönemine girmesi ile yaklaşan Bayram tatili öncesi denetim yaptı. 

"Bayramınız Kemerli Olsun"

Trafikte oluşabilecek otobüs yoğunluğu ile ilgili "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile emniyet kemeri kullanımının önemiyle ilgili broşür dağıtan ekipler,  şoför ve yolcuları da bilgilendirdi.  İki yolcu ise, emniyet kemerinin önemini anlatmak amacıyla simülasyon aracına binerek kemerin önemi gösterildi. 



"Kemer her zaman hayat kurtarır"

Simülasyon aracına binen Mahsun Bayar, "İlk başta emniyet kemerinin önemini anlattılar. Emniyet kemeri takıldığında ve emniyet kemeri olmadığında araç içinde kaza anında döndüğümüz anı gördük. Kemer her zaman hayat kurtarır. Çok memnun kaldım tüm yollarda inşallah böyle denetimler olur. Kuzenim trafik kazası geçirdi. Burada demek istediğim şey emniyet kemeri hayat kurtarır. Kemer olmasıydı şimdi belki de cenazesinde olacaktık. O yüzden herkes kemeri taksın. Bayramda kimseye kötü haber göndermeyelim" dedi.  Trafik ekipleri de otobüslerin tekerleklerinin prosedüre uygunluğunu da kontrol etti.





#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#denetim
#otogar
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