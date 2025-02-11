Bakanlık iddialarını yalanladığı Der Spiegel'i Almanya'daki verilerle köşeye sıkıştırdı

Bakanlık açıklamasında, dergide yayınlanan yazıda

İstanbul

'da 234 hastanenin 164'ünün özel sektöre ait olduğuna ilişkin yayınladığı rakam ve yaptığı karşılaştırma ile manipülasyon yapıldığının altını çizilerek, "Halihazırda İstanbul'da 234 değil, 238 hastane bulunmaktadır. Bunlardan 164'ü değil 144'ü özel sektöre aittir. Der Spiegel'in kamu ile özel hastane sayılarını adet olarak karşılaştırarak okuyucu kitlesini yanıltıcı bir yayın yapmaktadır. Zira İstanbul'daki toplam 45 bin 962 yatak kapasitesinin yalnızca yüzde 33,58'i (15 bin 435 yatak) özel sağlık tesislerinde bulunmaktadır. Der Spiegel, Sayın Kemal Memişoğlu'nun İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile kliniklerin denetiminden ortaklaşa sorumlu olduğunu iddia ederek dezenformasyon yapmaktadır. Eski Sağlık Bakan Mehmet Müezzinoğlu, 24 Ocak 2013-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Sayın

Kemal Memişoğlu

ise Sayın

Recep Akdağ