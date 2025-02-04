Yenidoğan çetesinde kilit isim öldü: Cam bardak verilmemeliydi

Özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım üniteleriyle anlaşarak bebek ölümlerine sebep olan Yenidoğan Çetesi’nde kilit rol üstlenen Dr. İlker Gönen’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Tek kişilik hücrede kalan Gönen’in cam parçasıyla bileğini keserek intihar girişiminde bulunan Gönen’in panik butonuna bastığı, görevlilerce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, intihar ile ilgili başlattığı soruşturmada, başta gardiyanlar olmak üzere bazı yetkililerin ifadesini aldı.

CAM BARDAK VERİLMEMELİYDİ

Üç çocuk babası doktor İlker Gönen’in ölümüyle ilgili bilgisine başvurduğumuz Cezaevi Müdürü V.G. “Konumu, suçlaması hassas olan birine cam bardak verilmesi kesinlikle yasak. Biz gelen sanığın üzerinde ne varsa alıyoruz. Ayakkabı bağı bile kalmıyor. Suçlandığı konular ve durumu gereği cam bardak verilmemeliydi” diye konuştu.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORDU

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Gönen’in Avukatı Aydın Mantar, müvekkilinin 3 aydır havalandırmaya çıkarılmadığını söyledi.

Cam bardak meselesine açıklık getiren Mantar, "Çıkmak istiyor, Çıkarılması gerek, ancak çıkarılmadı. Cam bardak isteğe izin verilebilir. Ancak burası yüksek güvenlikli cezaevi kendine uygun şartları var” dedi. İl ve ilçe jandarma komutanlıklarını gezdiğini ancak bilgi alamadığını ifade eden Mantar, “6-7 tane yer gezdim. Hiçbir yerden bilgi alamadım. İntihar olayı gibi oluyor. 15.38'de kurtulmaya çalışıyor. Panik butona basıldı. 16'ya doğru da ölüm gerçekleşti. Ancak aileye tam 5 saat sonra haber veriliyor. Cezaevi müdürü olayın ardından 112 ambulansının geldiğini ancak 112'nin elinde eks olduğunu söyledi" diye aktardı.

Olayla ilgili savcılık ve jandarmanın soruşturması sürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ