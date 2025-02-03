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Yenidoğan sanığı İlker Gönen'in intiharı incelenecek

Yenidoğan sanığı İlker Gönen'in intiharı incelenecek

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:003/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenidoğan Çetesi sanıklarından doktor İlker Gönen’in, tutuklu bulunduğu cezaevindeki intihar etmesi üzerine soruşturma başlattı.

Tek kişilik koğuşunda bileklerini cam parçalarıyla keserek yaşamına son veren Gönen'in son anda pişman olduğu ve acil durum butonuna basarak gardiyanları çağırdığı öğrenildi. Cezaevi görevlilerinin müdahalesi sonrası Gönen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yolda hayatını kaybetti. Savcılık, tutuklulara cam bardak verilmesinin yasak olmasına rağmen, bu olayın yaşanması üzerine cezaevi yönetimi hakkında soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri incelemeye alınırken olayın tüm boyutları araştırılıyor. Öte yandan Adalet Bakanlığı’nın ihmali olduğu değerlendiren 2’si gardiyan 3 personelinin açığa aldığı ortaya çıktı.



#Yenidoğan
#İlker Gönen
#İntihar

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