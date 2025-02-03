Yenidoğan sanığı İlker Gönen'in intiharı incelenecek

Tek kişilik koğuşunda bileklerini cam parçalarıyla keserek yaşamına son veren Gönen'in son anda pişman olduğu ve acil durum butonuna basarak gardiyanları çağırdığı öğrenildi. Cezaevi görevlilerinin müdahalesi sonrası Gönen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yolda hayatını kaybetti. Savcılık, tutuklulara cam bardak verilmesinin yasak olmasına rağmen, bu olayın yaşanması üzerine cezaevi yönetimi hakkında soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri incelemeye alınırken olayın tüm boyutları araştırılıyor. Öte yandan Adalet Bakanlığı’nın ihmali olduğu değerlendiren 2’si gardiyan 3 personelinin açığa aldığı ortaya çıktı.