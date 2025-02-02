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Yenidoğan sanığı cezaevinde intihar etti

Yenidoğan sanığı cezaevinde intihar etti

04:002/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Antalya’da cezaevinde tutuklu bulunan Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından Doktor İlker Gönen (44) intihar etti.

Antalya’da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından Doktor İlker Gönen, dün saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar etti. Çay bardağı kırığı ile sağ ve sol bileklerini kesmiş halde bulunduğu öğrenilen İlker Gönen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili incele başlatıldı.

Davada örgüt yöneticisi olarak yargılanan Gönen'in 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.



#Yenidoğan
#İlker Gönen
#yenidoğan soruşturması

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