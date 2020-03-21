Bakanlık sabah uyardı ,akşam gelen görüntü 'pes' dedirtti

Çin Vuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronaviras salgını ile ilgili yetkililer alınması gereken önlemler konusunda öncelikle, sokağa çıkılmaması, çıkıldığı takdirde ise en az 1 metreden fazla olmak üzere sosyal mesafenin korunması ve hijyene önem verilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ise özellikle salgın ortadan kalkıncaya kadar tokalaşmama ve kucaklaşmama konusunde önemli uyarılarda bulundu.

Koronavirüs uyarılarına rağmen Bursa'da asker uğurlamasında çekilen görüntüler 'pes' dedirtti.

Ancak, koronavirüs konusunda yetkililerin öne sürdüğü tüm bu önlemler, Bursa'da asker uğurlama buluşmasında ihlal edildi.

BİRBİRLERİNE SARILIP KUCAKLAŞTILAR!

Bursa şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında aşırı yoğunluk yaşandı. Yakınlarını vatani göreve uğurlayan kişiler, sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen terminalde kalabalık oluşturdu. Gençler otobüse binerken de sarılan ve kucaklaşanlar dikkati çekti.

Koronavirüs uyarılarına rağmen Bursa'da asker uğurlamasında çekilen görüntüler 'pes' dedirtti.

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