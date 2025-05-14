Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Bakanlık'tan açıktan çöp döken CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin liralık ceza

Bakanlık'tan açıktan çöp döken CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin liralık ceza

13:4414/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Hafriyat ve evsel nitelikli atıklar ile mobilya atıklarının bölgede depolandığı tespit edildi.
Hafriyat ve evsel nitelikli atıklar ile mobilya atıklarının bölgede depolandığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, boş arazide vahşi depolama yaptığı belirlenen Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Atıfbey Mahallesi'nde bulunan boş alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi. Hafriyat ve evsel nitelikli atıklar ile mobilya atıklarının Gaziemir Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Alanın, bakanlık ekipleri gözetiminde temizlenmesi ve atıkların Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahaya kaldırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.





#izmir
#çöp
#ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaş çay alım fiyatı ne kadar? ÇAYKUR 783 bin ton yaş çay alacak