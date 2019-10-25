Gündem Bakanlıktan Kemerburgaz Kent Ormanı açıklaması Halk yanlış bilgilendiriliyor
İSTANBUL

Bakanlıktan Kemerburgaz Kent Ormanı açıklaması: Halk yanlış bilgilendiriliyor

Bakanlıktan Kemerburgaz Kent Ormanı açıklaması: Halk yanlış bilgilendiriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan basında yer alan Kemerburgaz Kent Ormanı’nı, “İmara Değil, Halka Açıyoruz” başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, "‘Kiraya verilecek mesire yerleri üzerinde sabit tesis yapılamaz’ ibaresi açık olarak yer almaktadır. Hal böyleyken Kemerburgaz Kent Ormanı’nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılıyormuş gibi lanse ederek, ’İmara değil, halka açıyoruz’ şeklinde sosyal medya paylaşımları yapmanın halkı yanlış bilgilendirmekten öte başka bir amacının olmadığı aşikardır" denildi:

Haber Merkezi IHA
Tarım Bakanlığı, Kemerburgaz Kent Ormanı ile ilgili açıklama yaptı.
Tarım Bakanlığı, Kemerburgaz Kent Ormanı ile ilgili açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kemerburgaz Kent Ormanı’nı, ’İmara Değil, Halka Açıyoruz’ başlığı altında bazı basın yayın organlarında, sosyal medya paylaşımlarında ve tanıtımlarda yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından 15 milyonu aşkın vatandaşımızın yaşadığı ve ülkemizin en yoğun nüfusa sahip şehri olan İstanbul’da toplamda 3 bin 578 hektar alanı kapsayan 136 adet mesire yeri tescil edilerek, halkımızın hizmetine sunulmuştur.

İstanbul sınırları içinde 11 adet şehir ormanı hizmete alınırken, birisi Anadolu Yakası’nda (Kanuni Sultan Süleyman-847,50 Ha.) bir diğeri Avrupa Yakası’nda olmak üzere (Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı - 519,80 Ha.) iki büyük şehir ormanı planlanarak tescil edilmiştir.

Söz konusu alan devlet ormanı, imara açılamaz

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında Kemerburgaz Kent Ormanı; 22.08.2012 tarihinde imzalanan sözleşme gereği 10 yıl süre ile kiraya verilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kent ormanını; 3 etaba ayırarak çalışmalara başlamış, 1’nci etapta yapılması planlanan donatılar 2018 yılında tamamlanmıştır. 2’nci ve 3’üncü etaplardaki çalışmalar da tamamlanmak üzeredir.

  • Söz konusu alan devlet ormanı olması sebebiyle Belediye Başkanlıklarının veya başka bir kurum ve kuruluşların bu alanı imara açmaya yetkisi olmadığı Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmıştır.

‘İmara Değil, Halka Açıyoruz’ ifadesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumsal tanıtımlarında ve sosyal medya paylaşımlarında, ‘İmara Değil, Halka Açıyoruz’ şeklinde ifade edilen alan; hali hazırda 2012 yılından beri vatandaşlarımızın hizmetinde olup, İmara açılmayacağı, yapılan kiralama sözleşmesinde de açık ifadelerle belirtilmektedir.

Nitekim kira sözleşmesinde (5’inci madde);
‘Kiraya verilecek mesire yerleri üzerinde sabit tesis yapılamaz’ ibaresi açık olarak yer almaktadır.
Hal böyleyken Kemerburgaz Kent Ormanı’nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılıyormuş gibi lanse ederek, ’İmara değil, halka açıyoruz’ şeklinde sosyal medya paylaşımları yapmanın halkı yanlış bilgilendirmekten öte başka bir amacının olmadığı aşikardır. "

Otogarda taksicilerin tartışma oluşturan ‘park ücreti’ talebi: Park ücreti vermeyen yolcuları almıyorlar
EKONOMİ
Otogarda taksicilerin tartışma oluşturan ‘park ücreti’ talebi: Park ücreti vermeyen yolcuları almıyorlar
Nerede deprem olacağını biliyoruz

Nerede deprem olacağını biliyoruz

" Asıl olan İstanbul'dan kaçmak değil..."
Bir teröristlegörüşmesi kabul edilemez

Bir teröristle
görüşmesi kabul edilemez

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de açıklamalarda bulundu.
Bakandan ABDye net mesaj

Bakan'dan ABD'ye net mesaj

"Terörist Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli."
Erdoğan'dan<br>suç duyurusu

Erdoğan'dan
suç duyurusu

​Le Point dergisindeki skandal kapak için suç duyurusu yapıldı.
Taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı

Taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı

​BDDK'dan kart ile altın alımları için yeni karar.
Ev alacakların dikkatine

Ev alacakların dikkatine

​Konut hesabı sisteminde değişiklikler yapıldı.
PKK'dan CHP'ye HDP tepkisi

PKK'dan CHP'ye HDP tepkisi

'İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i HDP sayesinde aldıklarını unuttular'.
TVNET Tel Abyad'da

TVNET Tel Abyad'da

​Terörden temizlenen Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor.
Terörist elebaşına mavi tık

Terörist elebaşına mavi tık

​Türk hesaplarını sansürleyen Twitter terörist hesabını onayladı.
Boydak Holding'in<br> ismi değiştirildi

Boydak Holding'in
ismi değiştirildi

​FETÖ'den TMSF'ye geçen şirkette yeni dönem.

İBB'nin şovuna bakanlık cevabı

İBB'nin şovuna bakanlık cevabı

"Kemerburgaz 2012'de açıldı, imar iddiası yalan."
FETÖ'cüleri<br>TSK'ya sızdıranlara operasyon

FETÖ'cüleri
TSK'ya sızdıranlara operasyon

​Biri albay 6 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı.
Kriz karşısında çaresiz

Kriz karşısında çaresiz

​Osmanlı'ya skandal sözler söyleyen Avn, halkının karşısına çıkamadı.
Paşabahçe satışta

Paşabahçe satışta

Savaş gemisi olacaktı vapur yapıldı şimdi satılıyor.
5 ilde<br>tarihi rekor

5 ilde
tarihi rekor

​Satış 45 bine yaklaşacak, gelir 35 milyarı aşacak.
İstanbul'un 176 günlük suyu kaldı

İstanbul'un 176 günlük suyu kaldı

​Uzmanlardan İstanbul için korkutan tasarruf uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.