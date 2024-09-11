Bakanlıktan 'Narin' soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Gözaltındaki şüphelilerin ifadesi devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden olan ve ifadesinde Salim Güran'ın, Narin'in cesedini saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini ve ardından çuvala koyarak dere kenarında sakladığını itiraf eden N.B. adliyeye sevk edildi.