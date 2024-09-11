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Bakanlıktan 'Narin' soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Gözaltındaki şüphelilerin ifadesi devam ediyor

Adalet Bakanlığı, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiğini, yarın adliyeye sevklerinin beklendiğini bildirdi.

11:26 - 11/09/2024 Çarşamba
DHA
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.


Adalet Bakanlığı Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada
,
"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenmektedir
"
denildi.


#Adalet Bakanlığı
#Narin Güran
#cinayet
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