Bakanlıktan 'Narin' soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Gözaltındaki şüphelilerin ifadesi devam ediyor

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.
Adalet Bakanlığı Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada
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"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenmektedir
"
denildi.
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2 saat önce