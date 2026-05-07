Bakımını yaptığı boğa can aldı: 51 gün sonra acı haber

Olay, 17 Mart'ta Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi’ndeki erik bahçesinde meydana geldi. Boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Bacaksız, yardım çığlıklarını duyan çevredekiler tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bacaksız, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaburgalarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen Bacaksız, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.