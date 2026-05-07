Bakımını yaptığı boğa can aldı: 51 gün sonra acı haber

20:387/05/2026, Perşembe
DHA
Boğa saldırısında yaralanan vatandaş 51 gün sonra hayatını kaybetti.
Aydın’da bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayan Mevlüt Bacaksız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kaburgalarında çok sayıda kırık tespit edilen Bacaksız, 51 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Olay, erik bahçesinde meydana gelirken, çevredekilerin müdahalesiyle ilk anda kurtarılan yetiştiriciden acı haber geldi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayan boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız, tedavi gördüğü hastanede 51 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 17 Mart'ta Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi’ndeki erik bahçesinde meydana geldi. Boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Bacaksız, yardım çığlıklarını duyan çevredekiler tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bacaksız, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaburgalarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen Bacaksız, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Mevlüt Bacaksız, tedavi gördüğü hastanede 51 gün sonra hayatını kaybetti.



