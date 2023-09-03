|
Gündem

Bakımsız araçlar adeta ölüm saçıyor: Alev alev yanan İETT otobüsü küle döndü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinde bakımsızlıktan ölüm kapanına dönüşen İETT otobüsleri bir felaketi daha yaşattı. Büyükçekmece'de park halindeki İETT'ye ait otobüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

19:03 . 3/09/2023 Pazar
DHA
Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı

Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki İETT'ye ait otobüste yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 

Yangın, 18.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki İETT'ye ait otobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.



#İETT otobüsü
#Yangın
#İstanbul
#Büyükçekmece
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Apple Watch fiyatı ve özelikleri