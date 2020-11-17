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Gündem Bakırköy Belediye Başkanı 2014te mühürlediği siteden 12 milyon TLye daire aldı Bodrum katta mı yaşasaydım?
İSTANBUL

Bakırköy Belediye Başkanı 2014'te mühürlediği siteden 12 milyon TL'ye daire aldı: Bodrum katta mı yaşasaydım?

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun, 2014 yılında Bakırköy Belediyesi tarafından inşaat halindeyken mühürlenen siteden, 12 milyon TL’ye daire aldığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kerimoğlu, “Belediye başkanı olmadan önce şartlarım iyiydi. Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım?” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yer alan eski Sümerbank arazisi üzerinde yapılan Pruva 34 konutları, 6 yıl önce Bakırköy Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Konutların yapıldığı arazide Bizans döneminden kalıntılar olduğu gerekçesiyle başvuru yapılmış, İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurmuştu.

Pruva 34 konutları

Independent Türkçe'den Can Bursalı’nın haberine göre, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 2014 yılında mühürlenen konutlardan değeri 8 milyon ile 12 milyon arasında değişen dairelerden birini satın aldı.

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Konuya ilişkin açıklama yapan Kerimoğlu, "Anıtlar Kurulu'nun başvurusu neticesinde biz yürütmeyi durdurma kararını uyguladık ve inşaatı mühürledik. Ancak daha sonra inşaatın sürmesi için gerekli şartlar yerine getirildi ve biz bu mührü kaldırdık, inşaat devam etti.

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"Bodrumda mı yaşasaydım?"

Ben belediye başkanı olmadan önce de belli yaşam standartlarına sahip bir insandım. Burada bir daire satın alabilecek kadar varlık sahibiyim. Belediye başkanı olmadan önce de şartlarım iyiydi. Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım?” dedi.

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