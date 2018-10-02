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İSTANBUL

Bakırköy'de dehşet anları: Sürücü aracını yayaların üzerine sürdü

Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Yayaların üzerine sürüp kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Olayda yaralananlar oldu.

Haber Merkezi AA DHA
Aracıyla vatandaşları ezen sürücü, olay yerinden kaçtı
Aracıyla vatandaşları ezen sürücü, olay yerinden kaçtı

Bakırköy'de bir kadını darbettiği ileri sürülen şahsın, aracını kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darbettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra, şahıs aracını hareket ettirirken, vatandaşların tepkisi sürdü.

Şahıs aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen kaldırıma doğru çıkardı. Bu sırada aracıyla bazı vatandaşlara ve park halindeki araçlara çarpan şahıs, ters yönden olay yerinden kaçtı.

Olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaçan sürücü bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Şüphelinin çevredekilerin tepkisi üzerine aynı araçla polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

OLAY ANINI ANLATTILAR

Bir görgü tanığı, "Adam sevgilisini dövüyormuş, millet de görüp müdahale ediyor. Arabandan indiriyorlar, motosikletli gelip kaskıyla kafasına vuruyor. Arabasına binip kaldırımın üstüne bu sefer yayaları eziyor. Bir kaç kişiyi hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra tekrar geliyor aynı yere. Bu sefer başka birine vuruyor, millet görünce millet 1 buçuk kilometre kovalıyor. Emniyet müdürü arabayı kullanarak buradan çıkardı onu." dedi.

Bir başka görgü tanığı da, "Motora çarptı, arabaya çarptı, sonra geri geldi kavga etmek için vatandaş da üstüne koştu, kaçtı şimdi. Herkesin üstüne arabayı sürdü, hiç durmadan devam etti, yaşlı çoluk çocuk demeden ezdi." diye konuştu.

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İstanbul'da dehşet anları: Aracı vatandaşların üzerine sürdü
OYNAT 00:28
İstanbul'da dehşet anları: Aracı vatandaşların üzerine sürdü
Bakırköy'de bir kadını darbettiği ileri sürülen şahsın, aracını kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darbettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Tartışma sırasında, şahıs aracını hareket ettirirken, vatandaşların tepkisi sürdü. Şahıs aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen kaldırıma doğru sürdü. Bu sırada aracıyla bazı vatandaşlara ve park halindeki araçlara çarpan şahıs, ters yönden olay yerinden kaçtı.
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