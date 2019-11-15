Bakırköy’de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak’ta bir dairede cesetleri bulunan 1’i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, evde yapılan incelemelerin ardından cesetlerin Bahattin Delen, eşi Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki oğlu Ali Delen’e ait olduğu öğrenildi. Bahattin Delen’in kuyumculuk yaptığı öğrenildi.

İncelemelerin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bakırköy Kaymakamlığı ise ekiplerin ölçümleri sonucu olay yerindeki kokunun siyanürden kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

GÜNDEM Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu