Gündem Bakırköyde evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu
İSTANBUL

Bakırköy’de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu

Bakırköy’de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu

Bakırköy Osmaniye’de bir dairede cesetleri bulunan 1’i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Evdeki cesetlerin Bahattin Delen, eşi Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki oğlu Ali Delen’e ait olduğu öğrenilirken Bahattin Delen’in kuyumculuk yaptığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu.
Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak’ta bir dairede cesetleri bulunan 1’i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, evde yapılan incelemelerin ardından cesetlerin Bahattin Delen, eşi Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki oğlu Ali Delen’e ait olduğu öğrenildi. Bahattin Delen’in kuyumculuk yaptığı öğrenildi.

İncelemelerin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bakırköy Kaymakamlığı ise ekiplerin ölçümleri sonucu olay yerindeki kokunun siyanürden kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu
GÜNDEM
Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu
OYNAT 00:37
Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu
Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler biri çocuk, üç kişinin cansız bedenine rastladı. Bakırköy Kaymakamlığı, evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıklarken, 3 kişinin cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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