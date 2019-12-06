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İSTANBUL

Bakırköy'de ilginç kaza: Lüks aracın üzerine çıkarak durabildi

Bakırköy'de ilginç kaza: Lüks aracın üzerine çıkarak durabildi

Bakırköy'de Aksu Caddesi'nde meydana gelen kazada otomobil, aniden önüne çıkan başka bir otomobilin üzerine çıktı. Kaza sonrası caddede trafik akışı tek şeride düştüğü için araç yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi DHA
Bakırköy'de otomobil, aniden önüne çıkan başka bir otomobilin üzerine çıktı.
Bakırköy'de otomobil, aniden önüne çıkan başka bir otomobilin üzerine çıktı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Aksu Caddesi Sahil yolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BGK 075 plakalı otomobil ile giden sürücünün önüne yol kenarında bulunan otoparktan bir anda 34 LM 4745 plakalı lüks araç çıktı. Önüne çıkan araçtan kaçamayan 34 BGK 075 plakalı otomobilin sürücüsü lüks aracın üzerine çıkarak durabildi.

DHA
Olay Osmaniye Mahallesi Aksu Caddesi Sahil yolu istikametinde meydana geldi.

Kaza sonrası caddede trafik akışı tek şeride düştüğü için araç yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan otomobiller de ilginç görüntü oluşturdu. Kaza tutanaklarının tutulmasının ardından olay yerine gelen çekici lüks aracın üzerine çıkarak durabilen 34 BGK 075 plakalı otomobili bulunduğu yerden kaldırdı.

DHA
Önüne çıkan araçtan kaçamayan 34 BGK 075 plakalı otomobilin sürücüsü lüks aracın üzerine çıkarak durabildi.

Otomobilin çekilmesi sırasında ise yol tamamen trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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