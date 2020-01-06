Bakırköy’de kız arkadaşını darp edip vatandaşların üzerine araç süren kişi tahliye oldu

İstanbul Bakırköy’de kız arkadaşını darp eden, çevredeki vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç G., tahliye oldu.

OLAY

2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da Görkem Sertaç G. ve kız arkadaşı A.A. Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada G.'in tokat attığı A.A. aracın camını açarak 'bırak beni' diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar da aracın yanına geldi ve Görkem Sertaç G.'e tepki gösterdi. Aracından inen G., Zişan Mert Durmuş'a eliyle vurarak yaraladı, ardından tekrar aracına bindi. G. olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Zişan Mert Durmuş çevredekilere 'Neden yardım etmiyorsunuz?' diyerek bağırdı. G. de aracı durdurarak Zişan Mert Durmuş'u yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndü. G.'in geri geldiğini gören vatandaşlar bu defa, G.'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladı. Cebrail Şık, G.'i aracına bindirdi. G. aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı, trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'n üzerine sürdü. Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. G. aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve Şık'ı, Ahmet Seven'e ait park halindeki araç ile sevk ve idaresindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından G. aracını kaldırıma sürmeye devam etti ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı. Göçen olay yerinden uzaklaştı ve kız arkadaşı A.A.'yı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra 2 arkadaşıyla olay yerine tekrar geldi.

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2 arkadaşıyla araçtan inen G., bagajından ne olduğu tespit edilemeyen bir cisim alarak müşteki Zişan Mert Durmuş'a doğru tek başına yürüdü ve elindeki cisimle Durmuş'un başına elindeki cisimle vurarak yaraladı, bunun üzerine bölgede arbede yaşandı. Soner Çoban ve Abdulkerim Kapan, G.'in kalabalığın içinden alarak araca doğru getirdikleri sırada polis olaya müdahale etti. Polis G.'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü."

Görkem Sertaç G.'in; "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan sanık G.'in babası savcı aynı zamanda annesi ve avukatı olan eski hakim Aynur G., müvekkilinin olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söylemişti.