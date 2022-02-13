Gündem Bakırköyde silahlı kavga 4 kişi yaralandı
İSTANBUL

Bakırköy’de silahlı kavga: 4 kişi yaralandı

Bakırköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi silahla yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Bakırköy’de silahlı kavga: 4 kişi yaralandı
Bakırköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi silahla yaralandı.

Bakırköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi silahla yaralandı.

Şenlikköy Mahallesi Avcılar Sokak’taki bir oto galeride iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi silahla vurularak yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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