Bakırköy’de silahlı kavga: 4 kişi yaralandı

Hayat

Aç kalacağım derken iştahınız açılmasın!

Bir gün önce ‘çok yedim çok kalori aldım’ diyerek öğün atlamanın iyi bir fikir olmadığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bu düşünceyle hiçbir şey yememenin doğru olmadığını söyledi...