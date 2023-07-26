Bakırköy’ün çile caddesi: CHP’li 2 başkan karşı karşıya gelmişti

Bakırköy’ün sembol mekanlarından İstanbul Caddesi’nin 4 yıldır bitmeyen yol çalışması, siyasi atışmaya konu olunca tekrar gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi koltuğuna aday olabileceğini söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nu “Bakırköy’de sokağa çıkamamak”la suçladı. Kerimoğlu ise katıldığı bir programda, “İstanbul Caddesi’nin İBB tarafından 4 yıldır bitirilemeyen düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum” dedi. Yeni Şafak da çevre düzenlemesi yıllardır bitmeyen İstanbul Caddesi’nde vatandaşlarla konuştu.





TAKSİCİLER İSYANDA

Bakırköy’ün en işlek caddelerinden biri olmasına rağmen tek şeride düşürülen caddedeki trafik ve park sorunu bölgedeki vatandaşları canından bezdirmiş durumda. Araçların yer yer çift şeritli park ettiği yol üzerinde faaliyet gösteren esnaf, İBB ve Bakırköy Belediyesi’ne isyan etti. Caddede taksicilik yapan Serdar Gök, 3-4 yıldır yolla ilgili sorun yaşadıklarını anlatarak, “Bize araçlarımızı park etmemiz için cep bile yapamadılar. Sürekli esnaf ve vatandaşlarla kavga ediyoruz. 4 araçlık park alanımız var ama oraya da vatandaş park ediyor. Ne belediye ne de başka bir kurum ilgileniyor. Geldiğinden beri belediye başkanının yaptığı hiçbir şey yok” dedi.





MAL GETİREN ARACA CEZA

İstanbul Caddesi’nde market işleten Hayrullah Kahraman da yol çalışmaları ve tek şerit nedeniyle işlerinde sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Kahraman, “Bana ürün getiren esnaf arkadaşlar burada birkaç dakika durdukları için ceza yiyorlar. Caddede İspark da olmadığı için vatandaşlar buralara saatlerce hatta günlerce araçlarını park ediyorlar. Zaten dar olan cadde daha da daralıyor. Bazen ambulansların buradan geçmesi gerekiyor. İşte o zaman sorun daha da büyüyor” değerlendirmesinde bulundu.





TEK ŞERİT YETERLİ DEĞİL

Pastane işleten İhsan Serttaş ise, caddede park yeri bulabilmek için sabahın erken saatlerinde gelmek zorunda olduklarını belirterek, “Burada sürekli trafik oluyor ve çok kalabalık. Bu caddede tek şerit yeterli değil. Biz Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu’nu görünce yoldan çeviriyoruz. Bu dertlerimizi anlatıyoruz ancak hâlâ çözülmedi” ifadelerini kullandı. Cadde üzerinde seyyar büfe işleten Kadir Altıok da “Hafriyat kamyonları buradan geçtiğinde, park halindeki araçlara zarar veriyor” dedi.



