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Bakliyat ve hijyen seti gönderin

Depremzedelere yardım seferberliği sürüyor. Bölgedeki STK’lar en çok ihtiyaç duyulan ürünleri listeledi. Gıda seti: Kuru fasulye, nohut, pirinç, çay, un, tuz, şeker, yağ, makarna, paket zeytin, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bulgur, salça. Hijyen seti: Bebek bezi, diş fırçası ve macunu, sıvı-katı sabun, kolonya, ıslak mendil, hijyenik ped.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:01 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kızılay depremzedelere yardım ediyor.

Kızılay depremzedelere yardım ediyor.

Depremler sonrasında başlayan yardım seferberliği devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından 10 şehre yardım yağıyor. AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları (STK), gönderilen yardımları koordine ederek ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor.

BOZULMAYACAK GIDA GÖNDERİLSİN

Depremin 13,5 milyonun insanın yaşadığı bir bölgeyi etkilediğini belirten STK temsilcileri, ekonomik faaliyetlerin durduğunu bölge insanının ihtiyaçlarının yardımlarla karşılandığına dikkat çekiyor. Yaraların sarılmasının zaman alacağını ve yardımların devam etmesinin hayati önem taşıdığını belirten STK temsilcileri, yardımseverlerin daha çok uzun süre bozulmayacak muhafazası kuru gıda ile hijyen ürünleri göndermesini talep ediyor.

İŞTE İHTİYAÇ LİSTESİ STK temsilcileri en çok ihtiyaç duyulan ürünleri şöyle sıralıyor:

Gıda seti: Kuru fasulye, nohut, pirinç, çay, un, tuz, şeker, yağ, makarna, paket zeytin, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bulgur, salça.

Hjiyen seti: Bebek bezi, diş fırçası ve macunu, sıvı-katı savun, kolonya, ıslak mendil, hijyenik ped.



#Deprem
#İnsani yardım
#STK'ların ihtiyaç listesi
#Gıda Malzemeleri
#Hijyen malzemeleri
2 saat önce
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Bakliyat ve hijyen seti gönderin
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