Bakliyat ve hijyen seti gönderin

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Kızılay depremzedelere yardım ediyor.
Depremler sonrasında başlayan yardım seferberliği devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından 10 şehre yardım yağıyor. AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları (STK), gönderilen yardımları koordine ederek ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor.
Depremin 13,5 milyonun insanın yaşadığı bir bölgeyi etkilediğini belirten STK temsilcileri, ekonomik faaliyetlerin durduğunu bölge insanının ihtiyaçlarının yardımlarla karşılandığına dikkat çekiyor. Yaraların sarılmasının zaman alacağını ve yardımların devam etmesinin hayati önem taşıdığını belirten STK temsilcileri, yardımseverlerin daha çok uzun süre bozulmayacak muhafazası kuru gıda ile hijyen ürünleri göndermesini talep ediyor.
Gıda seti: Kuru fasulye, nohut, pirinç, çay, un, tuz, şeker, yağ, makarna, paket zeytin, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bulgur, salça.
Hjiyen seti: Bebek bezi, diş fırçası ve macunu, sıvı-katı savun, kolonya, ıslak mendil, hijyenik ped.