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Bakü TEKNOFEST büyük onur: 26-29 Mayıs'ta Azerbaycan'da yapılacak

Azerbaycan’da 26-29 Mayıs’ta düzenlenecek TEKNOFEST’in tanıtım toplantısında konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “Türkiye dışındaki ilk TEKNOFEST’i kader birliği yaptığımız can kardeşlerimizin topraklarında yapmalıyız dedik” dedi. Azerbaycan Dijital Kalkınma Bakanı Reşat Nebiyev ise Bakü TEKNOFEST’in kendileri için büyük onur ve sorumluluk olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bakü TEKNOFEST büyük onur: 26-29 Mayısta Azerbaycanda yapılacak
TEKNOFEST tanıtım toplantısı yapıldı.

Her yıl teknoloji meraklısı yüz binlerce gencin katıldığı dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Azerbaycan’da yapılacak. 26-29 Mayıs’ta yapılması planlanan dünyanın en büyük TEKNOFEST tanıtım toplantısı dün Bakü’de yapıldı.

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, TEKNOFEST’in Azerbaycan’da gerçekleşecek olmasının kendileri için büyük onur ve sorumluluk olduğunu vurguladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar de, bir hayalle başlayan TEKNOFEST’in Türkiye’nin sınırlarını aştığını belirterek “Şayet Türkiye dışında bir TEKNOFEST gerçekleştireceksek bunu ilk olarak kader birliği yaptığımız can kardeşlerimizin topraklarında yapmalıyız, dedik. Bu sebeple Türkiye dışındaki ilk TEKNOFEST’i Azerbaycan’da yapıyoruz” dedi.

Baykar Teknoloji Lideri nSelçuk Bayraktar, nTEKNOFEST’in tanıtım ntoplantısında gençlerle nfotoğraf çektirdi.
Baykar Teknoloji Lideri nSelçuk Bayraktar, nTEKNOFEST’in tanıtım ntoplantısında gençlerle nfotoğraf çektirdi.

BAĞIMSIZLIK İÇİN ŞART

Bağımsızlık için milli savunma sanayiine sahip olmanın şart olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bunun en iyi örneğini, milli ve özgün olarak geliştirdikleri Bayraktar SİHA’ların görev yaptığı Türkiye’nin terörle mücadele harekatında ve Karabağ’da gördüklerini hatırlattı.

17 ŞUBAT’A KADAR BAŞVURU YAPILABİLİR

Bayraktar, şunları söyledi:

  • “Karabağ işgalden azat oldu. Karabağlı canlar evlerine dönmelerine başladı. Tam da bu sebeple yüksek teknolojiyi kimseye bağımlı olmadan milletimizin geliştirmesi gerekiyor. Bakü’de evimizdeyiz. Tek millet olarak yine yan yana, yine beraberiz. TEKNOFEST Azerbaycan ilk yılında yoluna 10 yarışma ile başlıyor. Tüm teknoloji meraklılarını ellerini çabuk tutup 17 Şubat’a kadar bu yarışmalara başvuru yapmaya çağırıyorum. Artık bitmiş yarışlara değil geleceğin trendi olan teknoloji konularına odaklanmamız bir zorunluluktur. Gelin, geleceğin güçlü Azerbaycanı’nın oluşmasında sizler de yer alın.”

EN BÜYÜK DESTEK OLACAK

“Her türlü katkıyı vermeye hazırız. Azerbaycanlı paydaşlarımızla birlikte kuracağımız bilim merkezlerinde robotikten kodlamaya, yapay zekadan siber güvenliğe geleceğin teknoloji alanlarında genç kardeşlerimiz yetişecek. Yüzyıllar öncesinden başlayan Kafkas İslam Ordusundan Karabağ savaşına uzanan ortak tarihimiz gösterdi ki birbirimizden ayrı düştüğümüzde, uzak kaldığımızda hep kaybettik. Bu sebeple hep bir arada büyük hedefler için el birliği ile omuz omuza vererek çalışmaya devam etmeliyiz. Birlikteliğimiz ülkelerimizin müreffeh geleceği ve tam bağımsızlık mücadelesine en büyük destek olacaktır. Gün bayraklarımızı daha da yükseğe çekip sonsuza kadar güven içerisinde dalgalanacağı gündür.”

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