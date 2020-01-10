Balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi!

Karadeniz’de Kilyos açıklarında Rus bayraklı Glard 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpıştı.
Kaza sonrası balıkçı teknesi battı. Teknedeki 3 kişi kurtarılırken denizde kaybolan 3 balıkçıyı arama çalışmaları ise devam ediyordu. Kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi.
Dalgıçlar tespit edilen bölgeye dalış yapacaklar
Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 'TCG Alemdar' isimli araştırma gemisi kayıp 3 kişinin yerini tespit etmiştir. Olay yerinde bulunan dalgıçlar tespit edilen bölgeye dalış yapmak için hazırlık yapmaktadırlar.