Gündem Balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi
İSTANBUL

Balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi!

Balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi

İstanbul Boğazı’nda Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'nden alınan bilgiye göre, olay yerinde bulunan dalgıçlar tespit edilen bölgeye dalış yapmak için hazırlık yapıyor.

Haber Merkezi İHA
Dalgıçlar tespit edilen bölgeye dalış yapmak için hazırlık yapıyor.
Dalgıçlar tespit edilen bölgeye dalış yapmak için hazırlık yapıyor.

Karadeniz’de Kilyos açıklarında Rus bayraklı Glard 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpıştı.

Kaza sonrası balıkçı teknesi battı. Teknedeki 3 kişi kurtarılırken denizde kaybolan 3 balıkçıyı arama çalışmaları ise devam ediyordu. Kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi.

Karadeniz’de tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 balıkçı aranıyor
GÜNDEM
Karadeniz’de tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 balıkçı aranıyor

Dalgıçlar tespit edilen bölgeye dalış yapacaklar

Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 'TCG Alemdar' isimli araştırma gemisi kayıp 3 kişinin yerini tespit etmiştir. Olay yerinde bulunan dalgıçlar tespit edilen bölgeye dalış yapmak için hazırlık yapmaktadırlar.

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