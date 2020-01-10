Balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi! Balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi İstanbul Boğazı’nda Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'nden alınan bilgiye göre, olay yerinde bulunan dalgıçlar tespit edilen bölgeye dalış yapmak için hazırlık yapıyor.

Haber Merkezi 10 Ocak 2020, 13:47 Son Güncelleme: 10 Ocak 2020, 13:56 İHA