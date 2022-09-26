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TRABZON

Balıkçıların umudu Batı Karadeniz taraflarından gelecek olan palamutta

Şu sıralar genellikle Batı Karadeniz taraflarında avlanan palamudun Trabzon açıklarına gelmesini bekleyen kıyı balıkçıları sezonun en kısır Eylül dönemini yaşıyor. Eylül ayı itibariyle pek avlanamadıklarını belirten kıyı balıkçıları özellikle Kasım-Aralık aylarında balığın daha bol olacağı ümidini taşıdıklarını belirttiler.

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Haber Merkezi İHA
Balıkçıların umudu Batı Karadeniz taraflarından gelecek olan palamutta
Kıyı balıkçıların umudu Batı Karadeniz taraflarından gelecek olan palamutta.

Eylül ayında avladıkları balığın 2-3 yıl öncesine göre ancak dörtte biri avladıklarını belirten balıkçılardan Temel Erkaya, “Bu sezon şu ana kadar 2-3 yıl öncesinin dörtte biri kadar bile biz kıyı balıkçıları için av olmadı. İnce balık Kasım ayında daha iyi olur, Kasım ayını bekleyeceğiz. Şu an Trabzon açıklarında balık pek yok. Palamut Akçakoca, İnebolu, Zonguldak taraflarında. Dolayısıyla balık Batı Karadeniz’de, bizim buralarda pek yok. Kıyı balıkçıların en önemli balığı mezgit. Mezgit de yok bunun yanı sıra çinekop da yok. Küçük balıkçılar yok olup gidiyor. Gün büyük teknelerin günü. Onlarında giderleri çok büyük. Palamut balığı avı bizim için Kasım-Aralık ayında daha iyi olur” dedi.

Doğu Karadeniz’in Eylül ayından sonra şenleneceğini belirten balıkçılardan Kadir Kavzoğlu ise “72 yaşındayım yıllardan beri balıkçılık yapıyorum. Şu anda buranın balığı 30-40 milde ya da Rus sahillerinde. Sinop’tan aşağı olan balık bu aybaşında boğazdan içeri girer ancak o balıkta Doğu Karadeniz’e gelmez. Doğu Karadeniz’in balığı bu aydan sonra eskilerin tabiriyle kestane karasından sonra olacak, vatandaş bol bol balık yiyecek. Dolayısıyla bu sezon çinekopta olacak sargan da olacak hepsi olacak. Eylül ayında kıyı balıkçıları olarak istediğimiz avlanmayı yapamadık. Dolayısıyla bizim için kısır geçiyor diyebiliriz. Bu sene hamsi de olacak bu sıralar az da olsa ağlarımıza takılmaya başladı. Şu sıralar büyük tekneler Batı Karadeniz’de palamut avında. Benim görüşüm Eylül ayından sonra Karadeniz şenlenecek” diye konuştu.

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İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Balıkçıların oltasına takıldı
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Pendik'te hobi olarak balıkçılık yapan bir grup, balıkçı oltalarına takılan maddeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Denize atılan oltaya balık yerine kırmızı renkli yapışkan madde takıldı. Balıkçılar oltalarına takılan yapışkan maddeyi oltadan temizlemekte güçlük çekti. Balıkçılar, daha öncesinde oltalarına bu maddenin takılmadığını ifade ederek şaşkın olduklarını dile getirdi.
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Oltasına takılan yapışkan maddeyi görünce şaşkınlık yaşayan balıkçının, \"Pendik açıklarında denizin içerisinde misinamıza ve kurşunlarımıza bugüne kadar hiç rastlamadığımız garip şeyler bulaşmaya başladı\" dediği gözlendi.
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\"3-4 kişinin daha oltalarına takıldığını gördük\"

Konu hakkında konuşan balıkçı Serkan Koç, \"Biz müsilaj ile alakalı bir şey olduğunu zannediyoruz. Arkadaşların oltalarına, bizim oltalarımıza, fır döndülerin aralarına yapışkan gibi bir madde yapıştı. Ama ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Müsilajı da elimle kontrol etmiştim, bu daha katı. Yani elinize geldiği zaman yapışıp kalıyor. Bazı arkadaşların bazılarının ve konuştuğum 3-4 kişinin daha oltalarına takıldığını gördük\" dedi.
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\"İlk defa böyle bir şey gördüm\"

Maddeye ilk defa cuma günü denk geldiklerini söyleyen Koç, “Hep oltalara geliyordu. Oltalardan çıkarttığımızda elimize aldığımız zaman farklı tuhaf bir şey. Deniz anası mı diyeyim, yoksa müsilaj ile alakalı mı diyeyim, öyle bir şeydi. Ben 20 yıldan beri balıkçıyım. Yani olta balıkçılığı yapıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu da olta balıkçısı. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ele dokunduğun zaman çok yapışkan bir maddeymiş gibi geliyor. Denizanası mı? Yoksa başka bir şey mi? Gerçi deniz anası o kadar elde kalmıyor da bunda çok büyük sıkıntılar olacağını zannediyorum. Balığa çıktığımızda açıklarda dolaşırken genellikle oltalarımızın, klips taraflarına sarıyor ve çıkmasını da zorlaştırıyor\" diye konuştu.
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Balıkçıların oltasına takıldı
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