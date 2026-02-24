Yeni Şafak
Balıkesir’de erken okunan ezan akılları karıştırdı: Din görevlilerinden açıklama geldi

18:2624/02/2026, Salı
IHA
Burhaniye Kocacami
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kocacami'deki görevliler merkezi sistemden akşam ezanını 3 dakika erken okudu. Ezanın duyulmasıyla belediye görevlileri de Ramazan topunu ateşleyince, çok sayıda vatandaş orucunu açtı. Din görevlileri, orucunu açan vatandaşların bayram sonrası bir gün oruç tutması gerektiğini anlattı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 3 dakika erken okunan akşam ezanı, çok sayıda vatandaşın erken oruç açmasına neden oldu. Bazı din görevlileri, erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonrası bir gün kaza orucu tutması gerektiğini anlatırken, Gömeç Müftüsü Mehmet Ali Bal da ezanın temkin vakti içinde okunduğunu kaydederek orucun tekrarına gerek olmadığını söyledi.


Burhaniye’de dün akşam ezanın 3 dakika önce okunması çok sayıda vatandaşın erken oruç açmasına neden olurken, yapılan açıklamalar da kafaları karıştırdı. Burhaniye Kocacami’deki görevliler merkezi sistemden akşam ezanını 3 dakika erken okudu.


Ezan sesini duyan görevliler Ramazan topunu ateşledi

Saat 19.00 sırasında ezanı okumaya başlayan görevli yanındakilerin uyarması üzerine ezanı yarıda keserken, ezan sesini duyan belediye görevlisi de Ramazan topunu ateşledi. Bu arada çok sayıda vatandaş orucunu açtı. 3 dakika sonra ezan tekrar okunurken, yapılan hata ortaya çıktı. Ezanın erken okunması ilçede günün konusu oldu. Çok sayıda vatandaş müftülüğü ararken, din görevlileri de erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonunda bir gün oruç tutması gerektiğini anlattı.

"Kazaya gerek yoktur"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal ise,
"Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göre, akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti var. Burada da süre 3 dakikayı geçmediği için oruçlar geçerlidir. Bu nedenle kaza etmeye gerek yoktur"
dedi.



