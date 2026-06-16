Balıkesir'de korkutan yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına müdahale ediliyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Pamukçu Mahallesi'nde arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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