Balon anketçi Özkiraz CHP'liliğini tescilledi: Milletvekili aday adayı oldu

ADA Araştırma, mart ayında 77 ilde gerçekleştirdiği 'Türkiye Siyasi Gündem Araştırması' sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ada Araştırma'nın yaptığı ankete katılan 3 bin 121 kişiden yüzde 40.2’i tercihini AK Parti’den yana kullandı. CHP yüzde 24,2 ile ikinci sırada, HDP yüzde 9,6 ile üçüncü sırada ve İYİ Parti yüzde 7.2 ile dördüncü sırada yer aldı. Araştırmada, Yeniden Refah Partisi yüzde 2 ile dikkat çekerken, Altılı Masa üyeleri Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yüzde 1’i aşamadı.