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Balon anketçi Özkiraz CHP'liliğini tescilledi: Milletvekili aday adayı oldu

Kamuoyunda 'CHP'nin anketçisi' olarak bilinen Kemal Özkiraz, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz, "Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e. Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım." dedi.

10:32 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Kamuoyunda 'CHP'nin anketçisi' olarak tanınan Avrasya Araştırma Şirketi’nin başkanı Kemal Özkiraz, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Antalya milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

CHP'nin anketçisi adaylığını duyurdu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilliği için aday adayı oldum. Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e ??
Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım."


#Kemal Özkiraz
#CHP
#Avrasya Araştırma
#anket
37 dakika önce
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