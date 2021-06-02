Balyoz'da kumpas davasında Baransu'nun 67 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Hayat

Hayrat Yardım 10 bin yetim çocuğa sahip çıkıyor

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Türkiye başta olmak üzere Sri-Lanka, Filistin, Suriye, Sudan, Kamboçya, Somali, Çad, Endonezya ve daha birçok ülkede ihtiyaç sahibi 10 bini aşkın yetim çocuğa düzenli olarak yardım sağlıyor.