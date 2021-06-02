Gündem Balyozda kumpas davasında Baransunun 67 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
POLİTİKA

Balyoz'da kumpas davasında Baransu'nun 67 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

'Balyoz'da kumpas' davasında eski Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun 67 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Haber Merkezi DHA
Balyozda kumpas davasında Baransunun 67 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
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Beraat kararıyla sonuçlanan 'Balyoz Planı' davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan eski Taraf gazetesi çalışanları Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

  • Sanık Mehmet Baransu hakkında zincirleme şekilde 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama', 'devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme', 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri kısmen veya tamamen yok etme' suçlarından 35 yıl 9 aydan 67 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur hakkında ise 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama' suçundan 11'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi. Savcı mütalaasında, sanık Tuncay Opçin hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını talep etti.

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