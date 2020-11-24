Baransu’ya 17 yıl hapis

Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan kapatılan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, “Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı” başlıklı haber nedeniyle “devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri” gerekçesiyle yargılandıkları davada karar açıklandı.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Murat Şevki Çoban katılmazken, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) temsilen Hazine avukatı da hazır bulundu. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Baransu’ya 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası verdi.