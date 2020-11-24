Baransu’ya 17 yıl hapis

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AK Parti Grup Başkanvekili Köse, Mansur Yavaş’ın bir yıllık performansını değerlendirdi: On milyarlık bütçe ile heykelden başka ne yaptınız?

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir yıllık bütçe performansını değerlendirdi. Yavaş'ın 10 milyarlık bütçeye sahip olduğunu vurgulayan Köse, bununla 'sadece 1 heykel' yapıldığını belirtti. Bunun 'hesabının millete verileceğinin' altını çizen Köse, yaptığı çarpıcı konuşmada ayrıca, "Şimdi 10 milyar bütçe kullanacaksınız, neredeyse yok denecek kadar hiçbir iş yapmayacak, hiçbir proje yapmayacaksınız, üstelik de mevcut rutin işleri bile sürdüremeyecek, geriye götüreceksiniz. Cadde üzerlerindeki güzelim ağaçları kurutacaksınız, o kadar özenle yapılmış yeşil alanları kaderine terk edeceksiniz. İlçe belediyelerinin sınırları içinde ABB olarak yapmanız gereken asli hizmetleri yapmayacaksınız. Bunlar Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleri" ifadelerine yer verdi.