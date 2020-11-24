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Gündem Baransuya 17 yıl hapis
POLİTİKA

Baransu’ya 17 yıl hapis: Mehmet Baransu hapiste mi?

Baransu’ya 17 yıl hapis

FETÖ’nün kumpaslarında önemli rol oynayan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu’nun “Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı” haberi nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Baransu’ya 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Baransu
Mehmet Baransu

Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan kapatılan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, “Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı” başlıklı haber nedeniyle “devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri” gerekçesiyle yargılandıkları davada karar açıklandı.

Mehmet Baransu’nun cezası belli oldu: FETÖ'den 19,5 yıl ceza aldı
GÜNDEM
Mehmet Baransu’nun cezası belli oldu: FETÖ'den 19,5 yıl ceza aldı

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Murat Şevki Çoban katılmazken, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) temsilen Hazine avukatı da hazır bulundu. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Baransu’ya 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Baransu'dan yıllar önce TSK'daki kaynaklarını böyle itiraf etmişti
OYNAT 01:50
Baransu'dan yıllar önce TSK'daki kaynaklarını böyle itiraf etmişti
FETÖ'nün yayın organı olan Taraf gazetesinin eski bavulcu muhabiri Mehmet Baransu'nun 2013'te yaptığı bir açıklama, bugünlerde konuşulan TSK içindeki FETÖ'cülere ışık tutuyor. TSK içerisinden nasıl bilgi aldığını anlatan Baransu: "Benim haber kaynaklarımdan biri de 4 Orgeneralden biridir" demişti.


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