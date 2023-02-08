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Bangladeş Türkiye'ye 60 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek

Bangladeş Sivil Savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 60 kişilik ekip göndereceğini açıkladı. Uddin, Ülkede 9 Şubat Perşembe gününün ulusal yas ilan edildiğini açıklayarak tüm devlet ve özel kurumlar ile elçiliklerde ulusal bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.

17:47 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Bangladeş Türkiye

Bangladeş Türkiye

Bangladeş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 60 kişilik ekip göndereceğini açıkladı.


Bangladeş Sivil Savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, basın açıklamasında, 12'si itfaiye görevlisi olmak üzere 60 kişilik ekibin bugün başkent Dakka'dan yola çıkacağını söyledi.


Ulusal yas ilan edildi

Ülkede 9 Şubat Perşembe gününün ulusal yas ilan edildiğini açıklayan Uddin, tüm devlet ve özel kurumlar ile elçiliklerde ulusal bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.



#Arama kurtarma ekibi
#Bangladeş
#Türkiye
1 saat önce
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Bangladeş Türkiye'ye 60 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek
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