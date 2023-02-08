Bangladeş Türkiye'ye 60 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek

Fransa Ulusal Meclis'inin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Meclis'te bir oturum düzenlendi. Meclisi üyeleri, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise "Ulusal Meclisimiz dün Türkiye’de depremde hayatını kaybedenlerin anısına hürmetin ve sevenlerine desteğin bir ifadesi olarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu." ifadesi kullanıldı.