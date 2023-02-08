Fransa Meclisi depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

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Fransa Ulusal Meclisi
Fransa Ulusal Meclisi üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Ulusal Meclis'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Meclis'te bir oturum düzenlendi.
Braun-Pivet, Fransa'nın acil yardım ve felaketten etkilenenlere desteğini sunmak için seferber olduğunu ifade etti.
Fransız kurtarma görevlilerinin etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Braun-Pivet, depremde hayatını kaybedenler ve yakınları için milletvekillerini 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Oturuma katılan milletvekilleri, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Öte yandan açıklamada, Türkiye ve Suriye'de görülen depremlerin 1939'dan beri bölgeyi etkileyen "en büyük deprem" olduğu belirtildi.