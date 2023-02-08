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Fransa Meclisi depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

Fransa Ulusal Meclis'inin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Meclis'te bir oturum düzenlendi. Meclisi üyeleri, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise "Ulusal Meclisimiz dün Türkiye’de depremde hayatını kaybedenlerin anısına hürmetin ve sevenlerine desteğin bir ifadesi olarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu." ifadesi kullanıldı.

15:17 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Fransa Ulusal Meclisi

Fransa Ulusal Meclisi

Fransa Ulusal Meclisi üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.


Ulusal Meclis'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Meclis'te bir oturum düzenlendi.


Ulusal Meclis Başkanı Yeal Braun-Pivet, oturumda yaptığı konuşmada,
"Pazartesi günü emsali görülmemiş bir deprem art arda Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin kuzeyini vurdu. Bu felakette 5 binden fazla kişi öldü, binlerce yaralı var."
dedi.

Braun-Pivet, Fransa'nın acil yardım ve felaketten etkilenenlere desteğini sunmak için seferber olduğunu ifade etti.


Fransız kurtarma görevlilerinin etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Braun-Pivet, depremde hayatını kaybedenler ve yakınları için milletvekillerini 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.


Oturuma katılan milletvekilleri, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.


Fransız milletvekili Amelia Lakrafi, Ulusal Meclis'ten
"Fransa'nın, Türkiye ve Suriye'ye nasıl bir yardım düzenlemeyi planladığını"
açıklamasını istedi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye ve Suriye'de görülen depremlerin 1939'dan beri bölgeyi etkileyen "en büyük deprem" olduğu belirtildi.


Twitter'daki paylaşımda, saygı duruşunda bulunan milletvekillerinin görüntüleri de yer aldı. Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise
"Ulusal Meclisimiz dün Türkiye’de depremde hayatını kaybedenlerin anısına hürmetin ve sevenlerine desteğin bir ifadesi olarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu."
ifadesi kullanıldı.


#DEPREM
#Türkiye
#Fransa
14 dakika önce
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Fransa Meclisi depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu
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